Жители страны считают, что власти хорошо справляются со спровоцированным коронавирусом кризисом, – опрос

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Руководство Республики Молдова и уполномоченные министерства и ведомства хорошо справляются со спровоцированным коронавирусом кризисом в нашей стране, а наибольший вклад вносят врачи. Так считают жители Молдовы, принявшие участие в опросе общественного мнения, проведенном накануне.

Гражданам по очереди называли различные варианты и просили оценить, как то или иное ведомство или категория работников справляются со сложившейся ситуацией. На первом месте оказались врачи. 85,1% респондентов отметили, что они справляются “хорошо” и “очень хорошо”. Деятельность Министерства здравоохранения высоко оценили 77,1% граждан, а местных примарий – 72,1%. Это второе и третье места соответственно.

62,6% поприветствовали действия Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 57,8% – администрации президента, 55,1% – правительства, свыше 48% – парламента.

Опрос общественного мнения проводился компанией CBS – Axa по заказу IDIS Viitorul в период с 31 марта по 12 апреля. В рамках исследования по телефону были опрошены 1104 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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