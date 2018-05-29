Жители страны рассказали о личных проблемах председателю ПСРМ

Зинаида Гречаный провела сегодня, 29 мая, очередной прием граждан по их личным вопросам. Рассказать о своих проблемах в центральный офис ПСРМ приехали жители Кишинева, а также других населенных пунктов республики.

Во время встречи с посетителями были обсуждены различные вопросы, которые волнуют граждан. В частности, речь шла о поддержке малого бизнеса в селах, о размере компенсаций бывшим депортированным, об улучшении жилищных условий, о перерасчете пенсий и доступе к медицинским услугам, о необходимости поддержки семей с детьми, в которых один или оба родителя имеют ограниченные возможности по состоянию здоровья, написала на своей странице в соцсети лидер ПСРМ.

– К нам, в Партию социалистов, люди обращаются, когда у них почти не остается надежды, когда им уже некуда идти за помощью. Мы стараемся выслушать каждого и по возможности помочь. К решению проблем обратившихся к нам граждан подключаются юристы, муниципальные советники, депутаты парламента, – добавила она.

Отметим, что Зинаида Гречаный регулярно проводит прием граждан по их личным вопросам.