Жители страны против досрочных парламентских выборов, – опрос

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Большинство граждан не поддерживают идею организации досрочных выборов в Республике Молдова. Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией социологов и демографов РМ, почти 70% опрошенных граждан выступают против этого.

В частности, отвечая на вопрос, как бы они отнеслись к тому, если бы в РМ в 2020 году прошли досрочные парламентские выборы, 69,5% граждан сказали, что отрицательно. Лишь 17,3% поддерживают идею проведения досрочных выборов в этом году. Еще 8% сказали, что им все равно, а 5,4% не знают ответа на этот вопрос.

Напомним, что очередные парламентские выборы состоялись в Молдове 24 февраля 2019 года. Согласно Конституции, выборы в законодательный орган в нашей стране проводятся раз в 4 года.

Ранее лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду заявила, что возглавляемое ей формирование “ищет поводы для инициирования досрочных парламентских выборов”, поскольку, как она считает, действующий парламент “не представляет волю народа”. Это мнение разделяет и партия бывшего примара Оргеева Илана Шора, объявленного в международный розыск и имеющего статус обвиняемого в деле о банковском мошенничестве. Партия “Шор”, напомним, также выступает за проведение досрочных выборов.

Опрос «2019 год по мнению населения Республики Молдова» проводился в период со 2 по 13 января 2020 года Ассоциацией социологов и демографов по собственной инициативе и на собственные средства. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.