Жители страны приветствуют установившееся между президентом, премьером и спикером сотрудничество

0

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в столице.

Согласно итогам, суммарно 52,5% граждан довольны сотрудничеством, установившимся между президентурой, парламентом и правительством. “Не очень довольны” или “совсем не довольны” 20,5% опрошенных. Еще 7,3% не знают или отказались отвечать на вопрос, тогда как остальные сказали, что не испытывают по этому поводу никаких чувств.

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.