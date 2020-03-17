Жители страны поддерживают принятые властями меры в борьбе с коронавирусом

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Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией «iData».

В рамках опроса гражданам называли принятые меры и просили ответить, согласны они с ними или нет. Итоги исследования показывают, что 93,7% граждан поддерживают решение о закрытии рейсов из/в Италию. 84,1% считают правильным запрет на проведение концертов и культурных мероприятий. 79,7% поддерживают закрытие детских садов, 78,7% – школ и 76,2% – университетов.

69,9% приветствуют закрытие всех рейсов из Кишинева и в Кишинев. 66,4% считают правильным закрытие наземной границы. 65,5% поддерживают решение властей о запрете на участие в церковных службах, 40,2% – решение о запрете на передвижение по населенным пунктам без крайней необходимости.

Опрос проводился компанией «iData» по собственной инициативе и за свой счет с 13 по 15 марта. В исследовании приняли участие 326 человек, их опрашивали по телефону. Максимальная погрешность составляет +/-5,43%.