Жители страны: от блокирования российского кредита больше всего пострадают пенсионеры

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Пенсионеры пострадают больше всего от блокирования российского кредита. Так считают 49,6% граждан, опрошенных в рамках социологического исследования.

40,1% полагают, что пострадают социально уязвимые слои населения, 34,2% – что врачи, 32,7% – что бюджетники, 28,8% – что безработные. 26% назвали вариант “аграрии”, а 20,1% сказали, что предприниматели. Вопрос предполагал множественное количество ответов.

Напомним, Конституционный суд рассмотрит обращения оппозиции по поводу кредитного соглашения с Россией завтра, 7 мая. Ранее руководство страны заявляло, что если этот займ будет заблокирован, многие выплаты, в том числе социальные, окажутся под угрозой.

Опрос общественного мнения “Электоральный барометр – 2020, май” проводился компанией iData с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 931 респондент. Погрешность составляет +/-3,2%.

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