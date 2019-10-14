Жители страны намерены массово голосовать за кандидатов ПСРМ на местных выборах (ФОТО)

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Жители Молдовы определились с выбором! В это воскресенье, 20 октября, граждане нашей страны намерены массово поддержать кандидатов Партии социалистов, баллотирующихся по всей стране в местные органы власти.

Как показывают результаты опроса общественного мнения, большинство респондентов, 30,8%, намерены голосовать за кандидатов в примары по всей стране от ПСРМ. Это первое место рейтинга. На втором, с большим отставанием, партия “Действие и солидарность”, за кандидатов в примары которой собираются голосовать 16,8% опрошенных. На третьем месте – ДПМ. Кандидатов в примары от этого формирования намерены поддержать 8,7% граждан.

Практически аналогичная картина наблюдается и в намерении голосовать за советников от той или иной партии. По этому показателю также лидирует ПСРМ – 29,9%.

Опрос общественного мнения проводился компанией “Intellect Group” по собственной инициативе и за свой счет в период с 4 по 11 ноября. В исследовании приняли участие 1168 человек. Погрешность составляет +/-3%.