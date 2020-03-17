Жители страны намерены голосовать за Игоря Додона на президентских выборах

Жители страны намерены голосовать за Игоря Додона на президентских выборах

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «iData».

Согласно итогам исследования, 22% граждан намерены голосовать за Игоря Додона. Это первое место рейтинга. В два раза меньше, 10,3%, собираются отдать свой голос Майе Санду. Другие кандидаты, получившие менее 1%, в совокупности набрали 5,2%.

41,4% пока не определились с выбором, 14,5% не собираются голосовать ни за кого, а еще 6,6% не ответили на этот вопрос.

Напомним, что опрошенные в рамках этого же исследования эксперты уверены в победе Игоря Додона.

Опрос проводился компанией «iData» по собственной инициативе и за свой счет с 13 по 15 марта. В исследовании приняли участие 326 человек, их опрашивали по телефону. Максимальная погрешность составляет +/-5,43%.

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