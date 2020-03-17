Жители страны намерены голосовать за Игоря Додона на президентских выборах

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «iData».

Согласно итогам исследования, 22% граждан намерены голосовать за Игоря Додона. Это первое место рейтинга. В два раза меньше, 10,3%, собираются отдать свой голос Майе Санду. Другие кандидаты, получившие менее 1%, в совокупности набрали 5,2%.

41,4% пока не определились с выбором, 14,5% не собираются голосовать ни за кого, а еще 6,6% не ответили на этот вопрос.

Напомним, что опрошенные в рамках этого же исследования эксперты уверены в победе Игоря Додона.

Опрос проводился компанией «iData» по собственной инициативе и за свой счет с 13 по 15 марта. В исследовании приняли участие 326 человек, их опрашивали по телефону. Максимальная погрешность составляет +/-5,43%.