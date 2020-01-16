Жители страны хотят и дальше видеть Игоря Додона президентом Молдовы 

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Глава государства продолжает лидировать в предпочтениях граждан. Если бы в ближайшее воскресенье в стране прошли прямые президентские выборы, за кандидатуру Игоря Додона проголосовали бы 44% от числа определившихся с выбором избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ. Таким образом, у Игоря Додона большие шансы получить второй мандат.

На втором месте с большим отставанием расположилась бы председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, за которую проголосовали бы всего 25,5% граждан. На третьем месте разместился бы председатель ДПМ Павел Филип с 9,5%. А кандидатуру председателя партии “Платформа достоинства и правды” Андрея Нэстасе поддержали бы всего 7,7% респондентов.

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.