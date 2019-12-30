Жители страны больше всего доверяют социалистам и считают, что ПСРМ может улучшить ситуацию в Молдове

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Пропрезидентская Партия социалистов продолжает лидировать в предпочтениях граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, представленные сегодня в столице.

Согласно итогам, 30,6% заявили, что ПСРМ является той партией, которая представляет их интересы. Это первое место рейтинга. Также наибольшее число опрошенных считают, что Партия социалистов способна улучшить ситуацию в стране. 35,1% заявили о своем доверии к социалистам – это также первая позиция в опросе.

В то же время, если бы в ближайшее воскресенье прошли выборы в парламент страны, ПСРМ заняла бы на них первое место, набрав 27,6%. На втором расположилась бы партия “Действие и солидарность” с 17,5%. В парламент также прошла бы Демпартия с 7,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.