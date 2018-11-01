Жители столицы жалуются, что им приходится обогревать весь город за свой счёт и требуют отключить их от отопления (ВИДЕО)

Отопительный сезон начался в этом году с недовольства жителей столицы, которые вынуждены открывать окна из-за несносной жары и обогревать за свой счёт весь город.

Так, жительница столицы Елена Руснак рассказала, что в её квартире столбик термометра поднялся уже до 30 градусов, поэтому она вынуждена держать открытыми окна днём и ночью, передаёт protv.md. Женщина считает, что в этом году отопление дали слишком рано, так как на улице ещё не так холодно, а последствия этого будут ощутимы, когда придут счета.

Ещё одна жительница столицы сообщила, что их дом подключили к отоплению несколько дней назад, но уже многие из его жителей попросили администратора дома отключить отопление из-за невыносимой жары. Тем не менее, некоторые жильцы наоборот рады, что в их дома уже поступило отопление и говорят, что чувствуют себя комфортно.

Стоит отметить, что по данным представителей АО «Термоэлектрика», для того, чтобы жилой дом был подключен к отоплению, требуется согласие 50% жильцов. Тогда администратор пишет заявку в предприятие, и в течение трех часов начинается подача тепла. По данным властей, на данный момент более 40% жилых домов столицы были подключены к отоплению.