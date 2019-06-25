Жители столицы смогут следить за прибытием общественного транспорта по цифровым панно

Жители столицы смогут следить за прибытием общественного транспорта по цифровым панно

Этой осенью в столице на остановках общественного транспорта появятся цифровые информационные панно. С их помощью ожидающие смогут отслеживать время прибытия троллейбусов и автобусов.

Как пишет moldpres.md, на первом этапе будет установлено около 50 цифровых панелей – на остановках с наибольшим потоком пассажиров. Кроме того, будет разработано мобильное приложение, с помощью которого пассажиры смогут узнать время прибытия транспорта на остановку, пишет источник.

Стоит отметить, что инициатива принадлежит фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева. В столице в режиме тестирования уже установлены 4 таких электронных панно.

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