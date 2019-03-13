Жители столицы могут попросить отключить их дома от отопления

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Жители столицы, чьи дома подключены к системе централизованного отопления, могут попросить отключать отопление днём ​​или ночью или регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от обстоятельств.

АО «Термоэлектрика» уточнило, что поставляет горячую воду и теплоэнергию без перерывов, в течение всего года, но управление инженерной системой дома входит в обязанности управдома, пишет moldpres.md. Согласно договору поставки тепловой энергии, поставщик прекращает подачу тепла по требованию управляющего домом, поскольку в соответствии с правовыми положениями уполномоченный представитель потребителей является администратором жилищного фонда, который вправе потребовать от поставщика начать или прекратить подачу тепла только после консультации с жильцами.

– Процедура подключения и отключения от централизованного теплоснабжения осталась прежней. Управдомы по согласованию с жильцами определяют расход теплоносителя таким образом, чтобы в квартирах был тепловой комфорт. Установки АО «Термоэлектрика», расположенные в подвале дома, которые обеспечивают подачу тепла, позволяет потребителям отключаться в течение дня, а вечером, когда температура низкая, возобновлять потребление тепловой энергии, – пояснил генеральный директор «Термоэлектрика» Вячеслав Ени.

Пресс-секретарь компании Елена Жунгина заявила, что до сих пор не было подано ни одного запроса на отключение тепла. Стоит отметить, что АО «Термоэлектрика» обеспечивает более 5600 зданий тепловой энергией, из которых около 600 – бюджетные учреждения, более 810 – экономические агенты и 209 тысяч квартир почти в 3000 жилых домов Кишинэу.