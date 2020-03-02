Жители столицы «атакуют» Центральный рынок в поисках постных продуктов (ВИДЕО)

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У православных христиан начался Великий пост. Желающим его соблюдать нельзя употреблять в пищу яйца, мясо, рыбу и молочные продукты в течение 40 дней. Накануне многие жители и гости столицы отправились на Центральный рынок, чтобы закупить овощи и фрукты, а также соевые и бобовые продукты.

Покупатели жалуются, что для их кармана цены на постные продукты высокие. Особой популярностью в период этого поста пользуются соленья, передаёт publika.md.

– Покупаю всего понемногу, сколько могу потратить. Немного маринованных овощей. Морковь – восемь леев, за свеклу надо отдать шесть леев. Фасоль – 25 и 50 леев за килограмм, – поделилась покупательница.

Некоторые продавцы всё же сетуют на то, что покупателей немного.

– Покупателей всё меньше, у людей нет денег. – Крапива – десять леев пакет, черемша – три лея пучок. Начинается Великий пост, надо держать хотя бы первый и последний день. Но с каждым днем продажи всё хуже, – отмечают торговцы.

Священники призывают верующих в период Великого поста думать не только о пище, а больше озаботиться духовностью.

– Пост и молитва возвышают душу к Богу. В период Великого поста в честь Воскресения Господня нужно проявлять больше терпения ко всему, что происходит вокруг. Нужно иметь духовную силу, чтобы преодолевать те испытания и трудности, которые ниспосланы нам, – сказал священник монастыря Чуфля Николай Рошка.

Стоит отметить, что в этом году православные христиане отмечают Пасху 19 апреля, а Радоницу – 26 апреля.