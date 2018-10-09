Жители столичного пригорода Сынжера временно останутся без электричества

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам:

– А. Донич, А. Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, М. Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично с 09.15 до 19.00. – Штефан чел Маре, К. Негруцци, Хорелор, Ливиу Дамиан, М. Костин, Орхеюлуй, П. Заднипру, Дойнелор – с 09.30 до 19.00.

Отключения ожидаются также в ряде городов по всей стране. Подробнее об этом можно узнать здесь.