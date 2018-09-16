Жители Сорокского района выдвинули кандидатуру Алены Пилипецкой по одномандатному округу (ФОТО)

Митинг протеста против девятилетнего грабительского правления евроунионистской власти прошел сегодня, 16 сентября, в городе Сорока.

В митинге, организованном Партией социалистов РМ, приняли участие руководители партии и территориальной организации ПСРМ, примары и советники, а также жители населенных пунктов Сорокского района.

Выступающие выразили возмущение политикой действующих властей, которая приводит к разрушению сельского хозяйства, закрытию промышленных предприятий и обнищанию населения.

Участники митинга считают преступными действия по закрытию школ, детских садиков, больниц и поликлиник. Жители Сорокского района выступили за укрепление государственности, независимости и нейтралитета Республики Молдова.

Единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, участники митинга считают Партию социалистов РМ, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальную справедливость, защиту Православия и традиционных ценностей.

Жители Сорокского района выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и высказались за выдвижение председателя ТО ПСРМ Сорокского района Алёны Пилипецкой в качестве кандидата ПСРМ от Сорокского одномандатного округа для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.