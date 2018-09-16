Жители Сорокского района выдвинули кандидатуру Алены Пилипецкой по одномандатному округу (ФОТО)

Жители Сорокского района выдвинули кандидатуру Алены Пилипецкой по одномандатному округу (ФОТО)

Митинг протеста против девятилетнего грабительского правления евроунионистской власти прошел сегодня, 16 сентября, в городе Сорока.

В митинге, организованном Партией социалистов РМ, приняли участие руководители партии и территориальной организации ПСРМ, примары и советники, а также жители населенных пунктов Сорокского района.

Выступающие выразили возмущение политикой действующих властей, которая приводит к разрушению сельского хозяйства, закрытию промышленных предприятий и обнищанию населения.

Участники митинга считают преступными действия по закрытию школ, детских садиков, больниц и поликлиник. Жители Сорокского района выступили за укрепление государственности, независимости и нейтралитета Республики Молдова.

Единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, участники митинга считают Партию социалистов РМ, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальную справедливость, защиту Православия и традиционных ценностей.

Жители Сорокского района выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и высказались за выдвижение председателя ТО ПСРМ Сорокского района Алёны Пилипецкой в качестве кандидата ПСРМ от Сорокского одномандатного округа для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

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