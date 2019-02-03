Жители Сорок массово приняли участие во встрече с президентом (ФОТО)

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Глава государства был приятно удивлен большим количеством наших сограждан, которые пришли на встречу с ним в Сороках. По мнению президента, это говорит о том, что люди жаждут общения с властями, хотят выразить свои мнения и рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются.

– Наши сограждане разочарованы создавшейся в стране ситуацией. Они хотят лучших условий труда и достойных зарплат на Родине, чтобы не пришлось бросать свои семьи и отправляться на чужбину, – подчеркнул Игорь Додон.

Участники встречи говорили о реализации договоренностей, достигнутых с президентом России Владимиром Путиным. Люди выразили благодарность за миграционную амнистию, которой воспользовались десятки тысяч жителей Молдовы, причем некоторые из них пришли сегодня на встречу.

– Сказал, что и в будущем продолжу помогать людям и защищать их интересы, чтобы создать им лучшие условия для жизни. В ходе сегодняшних встреч с нашими согражданами получился содержательный и конструктивный диалог, что побуждает меня продолжать эту практику, – добавил он.

В честь объявленного в стране Года семьи Игорь Додон воспользовался случаем и поздравил семь супружеских пар-долгожителей в Сорокском районе и одну многодетную семью. От имени Благотворительного фонда первой леди ”Din suflet” им вручены денежные и другие подарки. Президент пожелал им здоровья и долгой счастливой жизни.