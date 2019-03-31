Жители села в Яловенском районе всю неделю живут без воды (ВИДЕО)

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У жителей села Пятра Албэ Яловенского района уже неделю нет воды в кранах. Это случилось из-за поломки водонапорного насоса. Воду из колодцев они не могут использовать – она настолько грязная, что в ней даже вещи не стирают.

Сельчане говорят, что проблемы с водоснабжением у них случаются часто, поэтому они вынуждены ездить за водой в соседние сёла или покупать в магазинах. А в детский сад привозят цистерну с водой.

– Воду для детей мы берём из цистерны и кипятим, потом даём детям. Нам помогают и родители – они покупают воду в магазине, – рассказала медсестра детского сада.

Жители села утверждают, что проблема возникает уже не первый раз. Тем не менее местные власти до сих пор не решили этот вопрос, пишет protv.md.

– У нас маленькие дети, проблема очень серьёзная. В колодцах вода грязная. Колодцы не чистят, а воду из них можно использовать только для туалетов. Воду для готовки покупаем в магазинах, – – У меня трое детей. Муж возвращается в 20.00 и едет в Малые Милешты за водой. Я каждый день пытаюсь узнать, когда дадут воду, но никто не отвечает, даже примар, – жалуются жители села.