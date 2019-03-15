Жители села Котюжаны пребывают в шоке после урагана, сорвавшего крышу детского сада: ущерб составил около 1,5 млн леев (ВИДЕО)

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Здание детского сада в селе Котюжаны Бричанского района осталось без крыши в результате сильного ветра, который прошёлся по всей Молдове в начале этой недели. Порывы ветра снесли около 300 квадратных метров металлочерепицы.

Известно, что в момент бури дети находились в другом блоке учреждения, поэтому никто не пострадал, но испуг от произошедшего сейчас испытывают все жители села. Местные власти были вынуждены приостановить деятельность дошкольного учреждения.

– Были разбиты окна, повреждены стены, тут было страшно. Мы очень сильно испугались. Всё было, как в фильмах ужасов, – рассказала директор детского сада Валентина Урсу.

Родители говорят, что они испугались и запаниковали, пишет publika.md.

– Это ужасно. Мы думали в первую очередь о том, что с нашими детьми, но сотрудники позаботились об их безопасности. Мы очень сильно испугались, – рассказала родительница.

На следующий день жителей села вызвали на помощь. Ветер также повредил Дом культуры села. Сейчас примэрия ищет средства на ремонт.

– По предварительным подсчётам, ущерб в детском саду составил около 1,5 миллионов леев, а в Доме культуры – 500-600 тысяч леев. 1 700 квадратных метров крыши плюс система канализации для отвода воды, окна, стены тоже повреждены, – заявил примар села Михаил Урсу.

От уверяет, что детский сад возобновит свою деятельность уже на следующей неделе. Стоит отметить, дошкольное учреждение посещают 80 детей.