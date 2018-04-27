Жители сел Молдовы с радостью принимают в дар от президента исторический флаг страны

Очередь дошла и до коммуны Грэдиница Кэушанского района, где сегодня также побывал советник президента Максим Лебединский.

Он передал по инициативе главы государства администрации коммуны два флага – государственный и исторический.

– Приятно осознавать, что люди уважают национальные символы, а также наследие предков, – написал Лебединский на своей странице в соцсети.

Ранее Игорь Додон выступил с инициативой законодательно утвердить исторический флаг Молдовы в качестве национального символа нашей страны.