Жители сектора Центр и нескольких районов страны останутся в пятницу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 18 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Пушкин 54, 54/1, 56, Хыждеу 73-95, 104-124, 79/1, Кагул 9-39, 16-26, Галбенэ 1-3, 2-8, Кошбук 11-13, 24-26, Уреке 58, 64-70, 67-73, Хынку 3/3, Сырбяскэ 7A, Шипотелор 2, Цирильсон 2, 3, 17-21, Влахуца 1-21, 1A, 7A, 9A, 10-38 – с 09:00 до 13:00.

Арменяскэ 45, Александри 72, 74, 106, 107, 109, 111, 111/1, 113, Микле 1A – с 09:00 до 13:00.

Чирешилор 45, Нукарилор 1-23, 8-30, Друмул Виилор 26, 26/2, пер. Нукарилор 1, 6 – с 09:30 до 17:00.

Новые Анены:

с. Пухэчень – частично с 14:00 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.