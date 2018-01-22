Жители сектора Центр и Ботаника останутся сегодня без света

Об отключениях сообщает поставщик.

Так, в связи с плановыми работами сегодня, 22 января, временно без электричества останутся жители Кишинева, проживающие по следующим адресам:

Ботаника:

– Дачия 60, Аэропорт 9003 – с 13:00 до 17:00;

– Аэропорт 4, 8, 9, 11, 12 – с 09:00 до 13:00;

– Куза-Водэ 39/4, Индепенденцей 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Валя Кручий 5 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

– А.Пушкин 35, 37, 37A, Александру чел Бун 68, 89, 91, 96, 98, 98A, 9990, К.Тэнасе 7, Е.Дога 4, 4/1, 9999, Гр.Виеру 4, Митр. Бэнулеску-Бодони 26, 51, 53, Н.Костин 16 – с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можно обратиться в Службу поддержки клиентов по номеру: 022-43-11-11.