Жители ряда улиц столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода 6 марта с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресу:

М. Дософтей, 97, включая дробные дома.

Не будет воды и в секторе Центр в связи с заменой кранов и водомеров. Отключения продлятся с 09.00 до 16.00 по следующим адресам:

Пушкин, 52;

Г. Кошбук,3, 3a, 7;

Албишоара, 82/1.

Кроме того, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, в среду, 6 марта, с 09.00 до 16.00 не будет воды в домах по адресам:

Петрикань, 38-174, 7-19, включая дробные дома;

переулок 2 Петрикань;

переулок 1 Поштей;

переулок 2 Поштей.

С 09.00 до 20.00 без воды в кране останутся и жители Дурлешт, чьи дома расположены по улицам: Солтыс, Д. Кантемир, Сф. Андрей, Орлов, Одатюк, Плопилор, Фынтынилор, Извоарелор, Фацарелор, В. Лупу.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.