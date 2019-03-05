Жители ряда улиц столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода 6 марта с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресу:
- М. Дософтей, 97, включая дробные дома.
Не будет воды и в секторе Центр в связи с заменой кранов и водомеров. Отключения продлятся с 09.00 до 16.00 по следующим адресам:
- Пушкин, 52;
- Г. Кошбук,3, 3a, 7;
- Албишоара, 82/1.
Кроме того, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, в среду, 6 марта, с 09.00 до 16.00 не будет воды в домах по адресам:
- Петрикань, 38-174, 7-19, включая дробные дома;
- переулок 2 Петрикань;
- переулок 1 Поштей;
- переулок 2 Поштей.
С 09.00 до 20.00 без воды в кране останутся и жители Дурлешт, чьи дома расположены по улицам: Солтыс, Д. Кантемир, Сф. Андрей, Орлов, Одатюк, Плопилор, Фынтынилор, Извоарелор, Фацарелор, В. Лупу.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.