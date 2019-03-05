Жители ряда улиц столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в среду

Жители ряда улиц столицы и пригорода Дурлешты останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода 6 марта с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресу:

  • М. Дософтей, 97, включая дробные дома. 

Не будет воды и в секторе Центр в связи с заменой кранов и водомеров. Отключения продлятся с 09.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • Пушкин, 52;
  • Г. Кошбук,3, 3a, 7;
  • Албишоара, 82/1. 

Кроме того, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, в среду, 6 марта, с 09.00 до 16.00 не будет воды в домах по адресам:

  • Петрикань, 38-174, 7-19, включая дробные дома;
  • переулок 2 Петрикань;
  • переулок 1 Поштей;
  • переулок 2 Поштей. 

С 09.00 до 20.00 без воды в кране останутся и жители Дурлешт, чьи дома расположены по улицам: Солтыс, Д. Кантемир, Сф. Андрей, Орлов, Одатюк, Плопилор, Фынтынилор, Извоарелор, Фацарелор, В. Лупу. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md