Жители ряда столичных улиц останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением запланированных работ предприятие “Apă-Canal Chişinău” вынуждено прервать подачу питьевой воды во вторник, с 09.00 до 17.00. Так, без водоснабжения останутся потребители, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Св. Николай, 7-101;

ул. Куза-Водэ, 1-7 (включая дробные дома);

ул. Дечебал, 17,19 (включая дробные дома);

бул. Мирча чел Бэтрын, 15/1;

ул. М. Садовяну, 40, 42 (включая дробные дома);

ул. М. Садовяну, 4, 6 (включая дробные дома).

Кроме этого, 6 августа, с 23:00 до 06:00, без водоснабжения останутся жители коммуны Сынжера, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Мунчешть, 797-799, 788-814;

ул. Бэчои Ной;

бул. Дачия, 65-87, 60 (включая дробные дома);

ул. Нанигорилор;

ул. Плопилор;

ул. Астронауцилор;

ул. К. Колумб.