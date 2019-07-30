Жители ряда столичных улиц останутся в среду без воды

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В связи с проведением запланированных работ предприятие «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу питьевой воды в некоторые дома столицы в среду, 31 июля.

Так, без воды в кране с 09.00 до 17.00 останутся жильцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Александреску, 1-7 (включая дробные дома)

ул. Гиочеилор, 1.

Кроме этого, в связи с выполнением запланированных работ компанией «Gas Natural Fenosa» возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения по следующим адресам:

Московский проспект, 11-15 (включая дробные дома), 17А.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.