Жители ряда столичных улиц останутся в среду без воды в кране

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О плановых отключениях, которые ожидаются в среду, 21 августа, сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с выполнением запланированных работ, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено прервать подачу питьевой воды с 09:00 до 17:00. Без водоснабжения останутся жители столицы, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Кицкань, ул. Кошница, ул. Негурень, ул. Фиерарилор, ул. Сэрэтень;

ул. Букурешть,2;

ул. Лев Толстой.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ на улице Романэ поставщик услуги вынужден прервать подачу питьевой воды с 08:00 до 21:00 по следующим адресам:

ул. Романэ, 2-14;

ул. Грэдинилор, 60;

ул. В. Александри, 147;

ул. А. Пушкин, 60 (включая дробные дома).

Стоит также отметить, что в период с 21 августа по 6 сентября ожидаются временные отключения воды с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

ул. Алба Юлия, 184 (включая дробные дома);

ул. О. Гибу, 2-4 (включая дробные дома);

ул. Н. Костин, 59-61 (включая дробные дома).

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.