Жители ряда столичных улиц останутся в пятницу без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением запланированных работ, поставщик вынужден прервать подачу питьевой воды в пятницу, с 09:00 до 17:00. Так, без водоснабжения останутся жители столицы, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Пандурилор, 50-62 (включая дробные дома); Титулеску, 43; ул. Каушаны, Кристя, Мурешану, Ерхан, Чугуряну, Чорешть; ул. Ханул Морий, 42, 49; ул. Плаюлуй, 52-68 (включая дробные дома).

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ возможно отключение воды с 09:00 до 15:00 по следующим адресам:

ул. Соколень, 1-7 (включая дробные дома); ул. Гратиешть.