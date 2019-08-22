Жители ряда столичных улиц останутся в пятницу без воды

В связи с проведением запланированных работ предприятие «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу питьевой воды в некоторые дома столицы в пятницу, 23 августа.
Так, без воды в кране с 09.00 до 17.00 останутся жильцы, проживающие по следующим адресам:
- ул. Пиетрарилор;
- ул. Чокырлией;
- ул. Н. Смохина;
- пер. Н. Смокинэ;
- ул. К. Шмидт.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Facebook Комментарии