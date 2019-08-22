Жители ряда столичных улиц останутся в пятницу без воды

Жители ряда столичных улиц останутся в пятницу без воды

В связи с проведением запланированных работ предприятие «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу питьевой воды в некоторые дома столицы в пятницу, 23 августа.

Так, без воды в кране с 09.00 до 17.00 останутся жильцы, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Пиетрарилор;
  • ул. Чокырлией;
  • ул. Н. Смохина;
  • пер. Н. Смокинэ;
  • ул. К. Шмидт.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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