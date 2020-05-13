Жители ряда домов на Буюканах остались до вечера без горячей воды

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Поставщик услуги объявил о плановых отключениях горячей воды в секторе Буюканы на сегодня, 13 мая.

В связи с выполнением ремонтных работ без горячей воды временно остались жители следующих домов:

ул. Ион Крянгэ, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

ул. Ион Некулче, 61, 63;

ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 8, 10/1, 10/2, 10/3;

ул. Музическу, 4;

ул. А. Донич, 5a, 7;

ул. Маринеску, 11/1, 11/2, 13, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

ул. Парис, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3.

Потребители будут подключены к услуге в 16.00.

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