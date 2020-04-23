Жители ряда домов на Буюканах и Ботанике остались до вечера без горячей воды и отопления

Жители ряда домов на Буюканах и Ботанике остались до вечера без горячей воды и отопления

Поставщик услуги объявил о плановых отключениях тепла и горячей воды в двух столичных секторах.

В связи с выполнением ремонтных работ без отопления и горячей воды временно остались жители следующих домов:

Сектор Буюканы:

ул. Маринеску, 11/1, 11/2, 13,  17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 15/2, 15/3, Парис, 32/2, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, И. Пеливан, 28 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ, 3, 85a, 85b, Каушень, 3, 1, шос. Мунчешть, 238, 240, 242, 176, 174, 172, 170, 162, Пандурилор, 2, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Минская, 2, Диминеций, 3 –  с 09:00 до 19:00.

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