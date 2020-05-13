Жители ряда домов на Ботанике на два дня останутся без горячей воды

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Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях горячей воды в столичном секторе Ботаника с 08.00 четверга, 14 мая, до 17.00 пятницы, 15 мая.

В связи с выполнением ремонтных работ без горячей воды временно останутся жители следующих домов:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 66, 68/2, 68/4, Сармизеджетуса 18/3, 18/4, 18/6, 35, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 47/3, Куза-Водэ 3/2, 5/2, 7/5, 9, 9/2, 9/3, 11, Ботаника Веке 6, 8, 10, 43/1, Бусуёчешть 18, 21, 23, 25, Четатя Килия 73 – с 08:00 четверга до 17:00 пятницы.

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