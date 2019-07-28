Жители ряда домов два дня подряд будут оставаться без воды

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ, запланированных компанией “Gas Natural Fenosa”, 29 и 30 июля, с 09.00 до 17.00 возможно отключение воды, что приведет к приостановлению водоснабжения по следующим адресам:

М. Дрэган, 30-42, в том числе с дробью;

Чокана, 12.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.