Жители ряда домов два дня подряд будут оставаться без воды

Жители ряда домов два дня подряд будут оставаться без воды

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ, запланированных компанией “Gas Natural Fenosa”, 29 и 30 июля, с 09.00 до 17.00 возможно отключение воды, что приведет к приостановлению водоснабжения по следующим адресам:

  • М. Дрэган, 30-42, в том числе с дробью;
  • Чокана, 12. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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