Жители Резины задыхаются от дыма с местной свалки

Жители Резины задыхаются от дыма с местной свалки

В течение нескольких дней жители города Резина задыхаются от дыма, источником которого стала местная свалка. На место возгорания прибыли пожарные и подразделения местных органов власти, пишет diez.md.

Как сообщил мэр города Симион Татаров, площадь городской свалки составляет около 3 гектаров. Расположенная в промышленной зоне, она окружена тремя заводами: металлургическим и двумя цементными. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной пожара.

Пресс-секретарь Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу отметила, что пожарные работают на участке с субботы. Огонь удалось потушить, однако в глубине свалки всё ещё идёт процесс тления, и это затрудняет ситуацию.

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