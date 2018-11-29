Жители пригорода Кишинёва останутся без воды в пятницу

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, в пятницу, 30 ноября, с 09:00 до 16:00 без воды в кране останутся жители с. Крузешть.

Также подача воды с 09:00 до 17:00 будет приостановлена в коммуне Тогатин: в сёлах Тогатин и Келтуитор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.