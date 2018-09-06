Жители пригорода Гидигич останутся в пятницу без воды

Жители пригорода Гидигич останутся в пятницу без воды

О предстоящих отключениях, связанных с проведением работ компанией “Gas Natural Fenosa”, сообщает поставщик.

Таким образом, в пятницу, 7 сентября, без воды в кране в интервале с 09.00 до 11.00 останутся жильцы пригорода Гидигич, чьи дома расположены на следующих улицах: Матеевич, 2-14, Сфатул Цэрий (частично), Друмул Быкулуй (частично).

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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