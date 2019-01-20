Жители пригорода Гидигич останутся без воды в понедельник

Жители пригорода Гидигич останутся без воды в понедельник

В связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” в понедельник, 21 января, с 09.00 до 17.00 возможно отключение электроэнергии, что приведет к отключению воды в пригороде Гидигич. 

В частности, отключения коснутся жильцов домов, проживающих по следующим улицам в этом населенном пункте:

  • Штефан чел Маре, Б. П. Хыждеу, Дечебал, Ю. Гагарина, И. Крянгэ, М. Эминеску, В. Микле, Некулче, Пушкина, 9 Мая, Гр. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Ред. Казакулуй, В. Омулуй, М. чел Бэтрын, Нукарилор, Пэчий, Сф. Цэрий. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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