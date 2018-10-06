Жители пригорода Думбрава останутся сегодня без электричества

Жители пригорода Думбрава останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

Согласно представленной информации, будут обесточены жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

– Бот Михай, Димитрие Кантемир, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Ла Раскруче, Мария Чиботарь, Михаил Садовяну, Митрополит Петру Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Сфынтул Георге, Теилор, Виерул, Завоюлуй – с 09:00 до 19:00. 

Отключения ожидаются также в ряде городов страны. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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