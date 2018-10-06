Жители пригорода Думбрава останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

Согласно представленной информации, будут обесточены жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

– Бот Михай, Димитрие Кантемир, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Ла Раскруче, Мария Чиботарь, Михаил Садовяну, Митрополит Петру Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Сфынтул Георге, Теилор, Виерул, Завоюлуй – с 09:00 до 19:00.

Отключения ожидаются также в ряде городов страны. Подробнее об этом можно узнать здесь.