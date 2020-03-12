Жители Приднестровья смогут получить водительские удостоверения РМ по упрощённой схеме

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Правительство упростило процедуру получения национальных водительских удостоверений для жителей Приднестровского региона. Соответствующие изменения в Положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска к дорожному движению были утверждены на вчерашнем заседании правительства.

Таким образом, пишет moldpres.md, жители Приднестровского региона смогут получить национальные водительские права без сдачи экзамена, если у них есть водительские права, выданные на левом берегу Днестра или в Бендерах, и удостоверения личности, выданные властями Республики Молдова. Речь идёт об удостоверении личности или разрешении на временное проживание, выданном Бюро по миграции и убежищу.