Жители Приднестровья смогут получить водительские удостоверения РМ по упрощённой схеме

Жители Приднестровья смогут получить водительские удостоверения РМ по упрощённой схеме

Правительство упростило процедуру получения национальных водительских удостоверений для жителей Приднестровского региона. Соответствующие изменения в Положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска к дорожному движению были утверждены на вчерашнем заседании правительства.

Таким образом, пишет moldpres.md, жители Приднестровского региона смогут получить национальные водительские права без сдачи экзамена, если у них есть водительские права, выданные на левом берегу Днестра или в Бендерах, и удостоверения личности, выданные властями Республики Молдова. Речь идёт об удостоверении личности или разрешении на временное проживание, выданном Бюро по миграции и убежищу.

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