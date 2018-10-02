Жители Приднестровья хотели купить смартфон по дешевке, но остались и без денег, и без телефона

«Смартфоны по демократичной цене» – это объявление на странице социальной сети привлекло внимание двух жителей Бендер. Дорогой Samsung Galaxy S7 можно было приобрести за половину стоимости.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, чтобы стать счастливым обладателем современного гаджета, достаточно было определиться с моделью и внести предоплату в размере полутора тысяч рублей ПМР. 19 августа приятели передали продавцу 3000 рублей ПМР. Мужчина заверил покупателей, что смартфоны привезёт 24 августа.

Но, приняв под расписку денежные средства, бесследно исчез. Ни на сообщения в социальной сети, ни на телефонные звонки он не отвечает.

Обманутые покупатели обратились в милицию. В настоящий момент поисками нечистого на руку дельца занимаются сотрудники Бендерского уголовного розыска.