Жители Окницы и Дондюшан поддержали выдвижение Ирины Лозован кандидатом ПСРМ в депутаты по одномандатному округу (ФОТО)

8 сентября в городе Окница состоялся митинг протеста, организованный Партией социалистов РМ, в котором приняли участие более тысячи человек. Помимо жителей Окницы на мероприятии присутствовали и представители 18 сел, входящих в Окницкий избирательный округ.

На митинге выступили председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутат Парламента РМ Алла Долинца, председатель Окницкого района Василий Романюк, примары и советники. Участники акции отметили, что социально-экономическая и политическая ситуация в Республике Молдова продолжает стремительно ухудшаться, а в тяжелейшей ситуации оказались самые незащищённые слои общества – пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди с ограниченными возможностями. Они осудили тот факт, что евроунионисты, находящиеся у власти в стране, взяли курс на открытую ликвидацию государственности Республики Молдова и, вместо того, чтобы объединять страну, делают всё для разобщения её жителей.

Граждане сошлись во мнении, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является Партия социалистов Республики Молдова. В данной связи участники митинга – жители Окницкого района и 18 сел Дондюшанского района – приняли декларацию, в которой выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту Республики Молдова Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам, и поддерживающей его Партии социалистов Республики Молдова. Кроме этого, граждане выдвинули и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Ирины Лозован в качестве кандидата Партии социалистов по Окницкому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Напомним, что на этой неделе Партия социалистов вступила в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к предстоящим парламентским выборам, а с сегодняшнего дня формирование будет проводить во всех районах республики митинги протеста.