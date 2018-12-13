Жители одной из улиц в Ставченах останутся на несколько часов без воды

Жители одной из улиц в Ставченах останутся на несколько часов без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ по разветвлению нового водопровода, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено отключить подачу питьевой воды в пятницу, 14 декабря, в промежуток с 09.00 до 12.00 по улице Алексея Матеевича в столичном пригороде Ставчены.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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