Жители одной из улиц столичного пригорода на несколько дней останутся без воды

Жители одной из улиц столичного пригорода на несколько дней останутся без воды

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ по разветвлению нового водопровода в пригороде Ватра, в период с 12 по 15 декабря с 09.00 до 17.00 возможно отключение воды по улице Конструкторилор данного населенного пункта. Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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