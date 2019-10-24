Жители одной из улиц на Чеканах останутся без воды в кране

Жители одной из улиц на Чеканах останутся без воды в кране

Потребители, проживающие на столичной улице М. Садовяну, 2, 2/5, могут остаться без воды в пятницу, 25 октября. Отключения запланированы с 15:00 до 17:00.

Как пишет ipn.md, в связи с выполнением работ, запланированных компанией “Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что приведёт к прекращению водоснабжения по вышеуказанным адресам.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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