Жители одной из столичных улиц останутся в понедельник без воды

Потребители, проживающие в доме №53 на столичной улице Иона Крянгэ, в понедельник, 11 июня, останутся без воды. Ее отключение запланировано в интервале с 09:00 до 17:00, передаёт IPN.



Как сообщает АО „Apă-Canal Chișinău”, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, которое приведёт к прекращению подачи воды. Поставщик призывает потребителей обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.

По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.