Жители одной из столичных улиц остались без воды из-за прорвавшейся трубы

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Прорыв трубы стал причиной, по которой десятки жителей улицы Гренобля остались без воды. Аварийная служба, которая находится на месте аварии, предполагает, что проблема будет устранена к 16.00 сегодняшнего дня.

Как сообщила пресс-секретарь АО «Апэ-канал Кишинёв» Надежда Фотеску, коммунальная авария произошла из-за высокого износа прорвавшейся трубы, пишет ipn.md. На место происшествия прибыла аварийная служба, которая устраняет проблему. Жители ближайшей зоны были отключены от водоснабжения ещё вчера вечером. После завершения работ потребители снова будут подключены к услуге.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию, потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по номеру 022-25-66-66 или 022-85-77-77.