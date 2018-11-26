Жители одной из столичных улиц и пригорода останутся во вторник без воды

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных ремонтных работ, во вторник, 27 ноября, с 09.00 до 14.00 без воды в кране останутся жильцы, проживающие в домах по улице А. Руссо, 9-11 (включительно дроби).

Также подача воды с 09:00 до 17:00 будет приостановлена в ком. Тогатин по следующим адресам:

– с. Тогатин;

– с. Келтуитор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.