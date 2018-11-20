Жители одной из столичных улиц и пригорода Кишинева останутся без воды в среду

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по реабилитации водопровода, в среду, 21 ноября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы, проживающие в домах по улице Садовяну, 2, 2/1, 2/3 2/5, 4.

В этот же промежуток времени в связи с проведением плановых работ ожидаются отключения воды в пригороде Яловены по улицам:

Молдова, 17, 19, 2/1, 4/2, 7, 8, 9;

Кристя, Тимишоара, Гр. Виеру, В. Лупу, Буковина – частично.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.