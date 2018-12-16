Жители одного из сёл из района Штефан-Водэ останутся без света в воскресенье

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 16 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

село Чобурчиу: ул. 1 Мая, 28 Июня, Б. Главан, Калинин, Чернова, Ленин, С. Лазо, Штефан чел Маре, Котовский – частично с 08:30 до 18:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.