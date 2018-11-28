Жители одного из пригородов Кишинева в четверг останутся без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, в четверг, 29 ноября, с 09:00 до 19:00 без воды в кране останутся жители г. Сынджера, проживающие по адресам:

– Ул. Тинеретулуй, Фрунзе, Суверанитэций, Ренаштерий, Индепенденцей, Унирий, Хотин, Костаке Конаке, Рэдэуцану, Буребиста.

Также подача воды будет приостановлена в селе Добружа и в дачном кооперативе “Flori de mar”.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.