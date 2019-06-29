Жители обрушившегося дома в Атаках получили гуманитарную помощь (ФОТО)

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Гуманитарная помощь для жителей рухнувшего дома в Атаках была доставлена этим утром. Помощь выделили из государственных резервов.

В то же время, подрядчик продолжает работы по сносу повреждённого здания с помощью специализированной техники. Вскоре будет установлена платформа для обеспечения доступа спецтехники к верхним этажам, пишет moldpres.md.

Устойчивость конструкции и колебания вокруг здания постоянно проверяются сотрудниками ГИЧС с помощью лазерного датчика. На месте работают более 20 спасателей и 7 единиц техники.

ГИЧС продолжает следить за ситуацией и обеспечивает безопасность вокруг зоны, где проводятся работы.